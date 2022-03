Vasto, l’Ater Lanciano pubblica l’avviso per l’assegnazione di 5 immobili ad uso commerciale

VASTO - Il Presidente dell’Ater Lanciano, Fausto Memmo, annuncia che l’Ater ha provveduto, in data 16 marzo 2022, alla pubblicazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione in locazione di numero 5 immobili ad uso commerciale siti a Vasto in via de Gasperi, via Dalmazia e via Cipro.

"I locali commerciali - continua il Presidente Memmo - sono posizionati all’interno di due nuove realizzazioni immobiliari costruite in zone strategiche della città di Vasto, ricorrendo alle più moderne tecniche di costruzione anche sotto il profilo del risparmio energetico e fanno parte del programma di recupero urbano in via Dalmazia ed in Via Cipro e di una nuova realizzazione in via De Gasperi a Vasto".

"Possono presentare richiesta per un locale – precisa il Direttore Generale Giuseppe D’Alessandro - gli Enti, le Persone Giuridiche, le Ditte Individuali e Liberi Professionisti che non si trovino in situazioni che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale ed economica, come specificato nel bando".

"Le domande - continua il Direttore D’Alessandro - devono essere presentate in un unico plico sigillato contenete il modulo allegato al bando e la documentazione richiesta che deve pervenire all'indirizzo “ATER Lanciano Viale della Rimembranza n. 6 66034 Lanciano (CH)”, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, o mediante agenzia di recapito autorizzata o a mano entro le ore 13:30 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla home del sito dell’Ente: www.aterlanciano.it al seguente indirizzo: ATER Lanciano Viale della Rimembranza n. 6 66034 Lanciano (CH). Ater è al servizio degli operatori economici per le tutte informazioni ed eventualmente per prendere visione, prima dell’invio dell'istanza, del locale di interesse. In merito alla procedura si può contattare l’ATER mediante l'indirizzo mail: info@aterlanciano.it e il numero telefonico: 0872-714134".

“Ater - conclude il Presidente Memmo - sostiene, soprattutto in questo particolare momento storico, su tutto il territorio di competenza azioni di sostegno e sviluppo per le attività economiche che vogliono attivarsi o continuare a svolgere iniziative commerciali, professionali o artigianali negli immobili ad uso commerciale di proprietà dell’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale”.