Squadre e sportivi abruzzesi, il programma di questo mercoledì di recuperi

VASTO - Mercoledì di calcio locale con i recuperi delle partite rinviate qualche settimana fa per il maltempo. Non solo Eccellenza, Promozione e Seconda Categoria in campo, quest'oggi saranno protagonisti anche il vastese Nicolò Cavuoti con il suo Cagliari Primavera e due squadre giovanili.

CALCIO

Eccellenza: Capistrello-Bacigalupo Vasto Marina (ore 15:00; Stadio Comunale di Capistrello)

Eccellenza: Lanciano Calcio-Alba Adriatica (ore 15:00; Stadio Comunale Guido Biondi di Lanciano)

Eccellenza: Penne-Virtus Cupello (ore 15:00; Stadio Comunale Contrada Campetto di Penne)

Promozione, girone C: Bucchianico-Ortona Calcio (ore 15:00; Stadio di Lettomanoppello)

Promozione, girone C: Scafapassocordone-San Salvo (ore 15:00; Stadio Comunale Raciti Ciamponi di Scafa)

Seconda categoria, girone F: Casalanguida-Vasto United (ore 15:00; Stadio San Nicola di Casalanguida)

CALCIO GIOVANILE

Giovanissimi Provinciali, girone unico: Virtus Anxanum U15-Torrebruna U15 (ore 18:30; Stadio Comunale Guido Biondi di Lanciano)

Allievi Provinciali, girone unico: Virtus Cupello U17-Miglianico U17 (ore 17:00; Stadio Comunale di Cupello)

NICOLÒ CAVUOTI (CALCIO MASCHILE)

Campionato Primavera: Cagliari-Genoa (ore 11:00; Centro Sportivo Asseminello)