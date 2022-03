"Marzo Rosa" a San Salvo, Magnacca: «Importante ritessere il filo con le associazioni»

SAN SALVO - «Sarà un Marzo Rosa itinerante e diversificato quello predisposto dal Comune di San Salvo – afferma l’assessore alla Cultura e Pari Opportunità Maria Travaglini – perché gli eventi inseriti nel calendario di svolgeranno in tre punti nevralgici, in un’ottica di valorizzazione non solo della figura femminile ma anche di una nuova visione degli immobili comunali oggetto di recupero e restyling recuperati nel corso di questa amministrazione comunale».

I tre luoghi recuperati sono la Casa della Maternità, dell’infanzia e dell’Adolescenza (ex caserma dei Carabinieri) che accoglierà gli eventi sulla salute delle donne, il salone Leone Balduzzi presso la Casa della Cultura – Porta della Terra, efficientato dal punto di vista energetico, che accoglierle letture e le presentazioni di libri di autrici note del nostro territorio abruzzese-molisano come Laura D’Angelo e Vincenzina Pace.

Il centro culturale “Aldo Moro” ospiterà gli eventi teatrali a cura di Stefania Pascali e Margherita D’Onofrio con il monologo di Gabriel Garcia Marquez.

«E’ importante ritessere il filo con le associazioni – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – per ritrovare la socialità perduta attraverso iniziative di confronto per approfondire temi riguardanti la salute, la conoscenza, l’arte e la consapevolezza di sé».

Importante sarà la presenza delle dottoressa Maria Saveria Tavoletta che farà il punto della situazione sul tumore al seno e le opportunità per le cure e quella del dottor Vincenzo Biondelli sulla fertilità oggi in Italia.

L’edizione del Marzo Rosa 2022 presenta una novità: la grande attenzione alle mamme in attesa e alla fascia 0-3 anni con il benessere della musica e il relax che si sperimenta in un progetto curato dalla musicista Lara Molino e che si svolgerà anch’esso presso la Casa della della Maternità, Infanzia e Adolescenza in corso Garibaldi.