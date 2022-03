Vasto. Giovani, inclusione, integrazione e lavoro: giovedì incontro al centro Berlinguer

VASTO - L’Amministrazione comunale il 17 marzo dalle ore 16 alle ore 18 presso il Centro Berlinguer in Via Anelli n.22 organizza, in collaborazione con l’Informagiovani, l’agenzia Gi Group e la cooperativa Versoprobo, l’incontro “Giovani, Inclusione, Integrazione e Lavoro”.

Si tratta di una giornata di formazione, orientamento al lavoro e scambio culturale tra i ragazzi accolti all’interno dei centri accoglienza e quelli della comunità vastese sui temi attuali di integrazione ed inclusione nell’ambito delle politiche attive del lavoro e del mercato del lavoro.

“La finalità è quella di far conoscere alle nuove generazioni come avviene l’inserimento nel mondo del lavoro, - dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessora alle Politiche Giovanili, Paola Cianci - le opportunità di formazione e sviluppo del nostro territorio. Riteniamo che sia importante, soprattutto per i più giovani, entrare nei contesti lavorativi con un’educazione al valore personale e sociale del lavoro, con il rispetto e sostegno reciproco che abbatta le barriere delle diversità e unisca tutti come cittadini dello stesso mondo. Questi sono i valori che promuoviamo con le tante attività che si svolgono nel Centro Berlinguer - concludono Menna e Cianci - e ringraziamo gli organizzatori per averci dato l’opportunità di continuarne a parlare”.