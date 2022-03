Scerni. Approvato nuovo regolamento di istituzione dell’albo e della consulta delle associazioni

SCERNI - È entrato in vigore, approvato con delibera di consiglio comunale n.38 del 30/12/2021, il nuovo regolamento per istituire l'albo e la Consulta delle associazioni presenti sul territorio di Scerni. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo tutte le Associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato regolarmente costituite ed in possesso di apposito Statuto che operano nell'ambito comunale. La domanda di iscrizione deve essere presentata all'Ufficio Anagrafe o Protocollo unitamente alla documentazione richiesta. SCERNI - È entrato in vigore, approvato con delibera di consiglio comunale n.38 del 30/12/2021, ile la. Possonoall'Albo tutte le Associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato regolarmente costituite ed in possesso di apposito Statuto che operano nell'ambito comunale. Ladeve essereunitamente alla

"Le associazioni - affermano il sindaco Daniele Carlucci e il delegato consigliere Michele Marrollo - hanno un ruolo fondamentale all'interno del territorio per la crescita educativa, culturale e sociale determinando animazione, riflessione e senso di appartenenza ad una Comunità. L'amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo che l'associazionismo locale ricopre al fine della crescita sociale e della valorizzare culturale, paesaggistica e sportiva del proprio territorio. Pertanto la Consulta delle Associazioni nasce con l'obiettivo di creare un tavolo di lavoro permanente attraverso cui l'amministrazione e tutte le associazioni operino sinergicamente per uno sviluppo e per una promozione culturale, sociale e turistico coordinato. Si invitano - concludono Carlucci e Marrollo - pertanto le Associazioni presenti sul territorio comunale a ripresentare la domanda di Iscrizione all'Albo medesimo scaricando i moduli andando sulla pagina istituzionale del Comune di Scerni poichè a fine mese convocheremo un incontro per delineare il lavoro da fare insieme".