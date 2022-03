San Salvo a marzo si tinge di rosa, appuntamenti al femminile fino al 27

SAN SALVO - A marzo San Salvo si tinge di rosa. Dal 13 al 27 marzo è prevista una serie di iniziative che ruota intorno all'universo femminile.

Si spazia da da un appuntamento con la musica e il relax dedicato alle mamme in attesa alla presentazione del libro "Sua maestà di un amore", di Laura D'Angelo. E ancora un appuntamento di teatro con "Cocci d'amore", adattamento di un monologo di Gabriel Garcia Màrquez, per continuare con l'incontro con la dott.ssa Maria Saveria Tavoletta, dirigente medico U.O.C. Senologica chirurgica ad Ortona, che parteciperà all'incontro "Prendiamoci cura di noi, donne e percorso senologico", per continuare poi con un incontro con il dott. Vincenzo Biondelli, responsabile U.O. Medicina della riproduzione, con il quale si parlerà de "La fertilità oggi in Italia", e terminare con la presentazione del libro "La signora della casa di vetro", di Vincenzina Pace.

Ce n'è insomma per tutti i gusti e le esigenze: i particolari sugli appuntamenti in programma si possono consultare sulla locandina.