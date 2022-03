La Bacigalupo U19 battuta 3-1 dal Villa 2015, nella seconda fase ci sono Montesilvano e Avezzano

VASTO - Non ce la fa Bacigalupo Vasto Marina Juniores, con la qualificazione ai play-off in tasca da settimane, a chiudere la prima fase, nel girone B del campionato regionale, con una vittoria. Sul campo del Villa 2015 la squadra di Michele Antonino, che ha schierato per l'occasione tanti Allievi, giocatori sotto età, dopo il vantaggio del classe 2005 Rozanc si è fatta rimontare dai padroni di casa.

Mattia Iammarino ha prima parato un rigore, ma poi nulla ha potuto sui tre gol del Villa 2015, di cui uno arrivato a fine primo tempo e gli altri due nella ripresa. La sconfitta interrompe a 12 la striscia dei risultati utili consecutivi, ma non cancella il gran percorso dei biancazzurri fatto di 10 vittorie, 4 pareggi e sole 2 sconfitte che li ha portati al 2° posto finale nella prima fase, dietro il Sambuceto.

L'Ortona con un netto 5-1 sbanca Cupello e si aggiudica lo spareggio contro il Manoppello, vittorioso 4-2 a Casalbordino, per decretare l'ultima squadra ad accedere alla seconda fase, dopo Sambuceto, Bacigalupo e Union Fossacesia. Il successo dei gialloverdi è stato frutto dei gol di Michael Albanese, che ha festeggiato il suo 20° compleanno con una doppietta, Giuseppe Colaiezzi, anche lui autore di due gol, e Stefano Palermo. Tanta la soddisfazione del presidente del club Rocco Iurisci, che sui social ha scritto: "Eravamo partiti per una salvezza, ora ci troviamo a lottare contro le Grandi del calcio abruzzese".

Nel girone della seconda fase, sorteggiato oggi, la Bacigalupo Vasto Marina affronterà Montesilvano (47 punti in 18 partite nel girone C), Avezzano (27 punti in 16 partite nel girone A) e la vincente dello spareggio tra Ortona e Manoppello.

RISULTATI 17ª GIORNATA

Casalbordino 2-4 Manoppello

Union Fossacesia 0-3 Sambuceto

Villa 2015 3-1 Bacigalupo Vasto Marina

Virtus Cupello 1-5 Ortona

Riposo: River Chieti '65

CLASSIFICA

Sambuceto 41

Bacigalupo Vasto Marina 34

Union Fossacesia 28

Ortona 26

Manoppello Arabona 26

Villa 2015 17

Virtus Cupello 15

River Chieti '65 10

Casalbordino 7