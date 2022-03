Emergenza Ucraina. A Vasto sportello informazioni accoglienza

VASTO - Presso il Comune di Vasto è stato attivato uno sportello Informazioni destinato a tutti i cittadini ucraini e a tutti coloro che offrono ospitalità ai profughi.

“Il Comune in questo momento - ha evidenziato il sindaco Francesco Menna - ha un ruolo molto delicato perché è proprio in Municipio che arrivano tanti ucraini, accompagnati da connazionali che vivono in Italia, per avere informazioni per il soggiorno a Vasto. Il Centro Operativo Comunale e la Protezione Civile si stanno occupando dell’accoglienza, ma è importante ricordare che i profughi dovranno regolarizzare la propria presenza in Italia comunicandola al Commissariato e procedere poi ad alcuni obblighi sanitari”.

“E’ importante - ha aggiunto l’assessore all’Inclusione sociale, Nicola della Gatta - in questo delicato momento fornire informazioni corrette e organizzare l’accoglienza. E’ fondamentale registrare la presenza dei profughi sul nostro territorio. Ricordo inoltre che è stata attivata nei giorni scorsi una piattaforma per raccogliere l’offerta delle famiglie che vogliono ospitare nelle loro case, a titolo gratuito, i rifugiati”.

“Ringraziamo tutti i dipendenti del COC ed in particolare il gruppo comunale della Protezione civile - concludono Menna e Della Gatta - per il lavoro che stanno svolgendo in questi giorni per le attività di assistenza e di aiuto”.

Lo sportello, in Municipio al primo piano, è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

Info al numero telefonico 0873 309698 o all'indirizzo email accoglienza@comune.vasto.ch.it