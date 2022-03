San Salvo. Ecco il programma dei lavori della prossima seduta del Consiglio Comunale

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha convocato il Consiglio comunale in seduta ordinaria in videoconferenza per martedì 15 marzo 2022 alle ore 9:30 in prima convocazione ed eventuale seconda convocazione il medesimo giorno alle ore 10:30. La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.

Nel corso della seduta verranno trattati i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

Art. 54 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari: verbale dell'adunanza (seduta consiliare del 30/12/2021);

Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili di proprietà comunale per il triennio 2022-2024. Approvazione;

Programmazione triennale LL.PP. 2022-2024 ed elenco annuale 2022. Approvazione;

Programma biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Approvazione.

Legge n. 131/83 - Determinazione quantità aree da destinare a residenza, attività produttive e terziarie e relativo prezzo di cessione - Anno 2022;

Imposta municipale propria – Approvazione aliquote per l'anno 2022

Approvazione del Documento unico di programmazione (Dup) periodo 2022-2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)

Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza in variante al P.R.G. strade comunali. Approvazione progetto definitivo in prima seduta ai sensi dell'art.19 comma 2 del D.p.r. 327/2001

Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni in deroga e del relativo contrassegno di parcheggio alle persone disabili e per la concessione degli stalli di sosta riservati. Approvazione;

Regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana: Approvazione

Modifica art. 5 dello Statuto e art. 5 del Regolamento del Centro diurno anziani

