Casalbordino: il Comune prepara il cartellone estivo in collaborazione con associazioni e cittadini

CASALBORDINO - L’Amministrazione comunale intende promuovere lo sviluppo turistico oltre che valorizzare le attività culturali, offrendo alle attività economiche del territorio ed ai turisti una serie di eventi.

Il programma degli eventi e delle attività di intrattenimento che saranno realizzati nell’ambito del cartellone estivo 2022 riveste interesse pubblicistico e l’ente intende realizzarlo in collaborazione con tutti i cittadini, le associazioni culturali, cooperative sociali, enti religiosi, operatori culturali ed altri soggetti pubblici o privati e singoli cittadini, senza scopo di lucro.

La consolidata esperienza di affiancare iniziative direttamente promosse dal Comune ad altre proposte, pervenute da associazioni, società esterne, singoli cittadini, si è rivelata estremamente proficua ed ha creato utili sinergie tra gli stessi operatori coinvolti.

Tale impostazione si intende consolidare anche per la programmazione di manifestazioni ed iniziative da realizzarsi nella stagione estiva 2022, organizzando un calendario di appuntamenti di rilievo da offrire ai concittadini ed ai turisti che visitano Casalbordino, con l’inserimento degli eventi di iniziativa di cittadini, associazioni, società esterne.

A tal fine, è indetta una riunione con le associazioni, gli operatori commerciali e gli organismi del privato sociale per l’organizzazione del calendario estivo delle iniziative ricreative, culturali e turistiche 2022. Gli interessati sono invitati, per il giorno 22 marzo 2022, alle ore 18:30, presso la sala consiliare del Comune per una prima valutazione del contesto organizzativo, nel rispetto delle vigenti normative Covid-19.