Vasto: blitz nel cortile della scuola Spataro per allontanare 15 cinghiali

VASTO - Dopo la nostra segnalazione nella giornata di ieri relativa alla pericolosa presenza di cinghiali nei pressi della scuola dell'infanzia e primaria Spataro, stasera sono intervenuti i Carabinieri, agenti della Polizia Locale e Provinciale, e alcuni cacciatori, per allontanare gli animali dal cortile dell'istituto.

Un branco di circa quindici cinghiali è uscito posizionandosi dapprima in un cortile adiacente, per poi allontanarsi. Una “transumanza” avvenuta senza problemi con le forze dell’ordine che hanno messo in sicurezza la strada per evitare incidenti nei pressi della circonvallazione.

La recinzione della scuola presenta numerose buche scavate dagli animali, per questo motivo domani probabilmente l’ufficio Servizi del comune dovrà stabilire gli interventi da eseguire.

I cacciatori non hanno potuto sparare neanche un colpo per abbattere gli ungulati in quanto troppo vicini alle abitazioni. Riproponiamo il video di ieri che documentava la presenza dei cinghiali nei pressi della scuola.