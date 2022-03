Squadre e sportivi abruzzesi, il programma di questa domenica

VASTO - Questa domenica sarà un crocevia importante in tutti gli sport per molte delle squadre locali perché presenta tante grandi sfide. Motivo per cui, soprattutto oggi, il programma degli appuntamenti del giorno è imperdibile.

CALCIO

Serie D, girone F: Chieti-Vastese (ore 15:00; Stadio Angelini di Chieti)

Eccellenza: Bacigalupo Vasto Marina-Virtus Cupello (ore 15:00; Stadio Fantini di Vasto Marina)

Eccellenza: Giulianova-Lanciano Calcio (ore 15:00; Stadio Rubens Fadini di Giulianova)

Eccellenza: Casalbordino-Pontevomano (ore 15:00; Stadio Comunale di Casalbordino)

Promozione, girone C: Elicese-Ortona Calcio (ore 15:00; Stadio Comunale di Elice)

Promozione, girone C: Union Fossacesia-San Salvo (ore 15:00; Stadio di Ortona)

Seconda categoria, girone F: Vasto United-Montazzoli (ore 15:00; Stadio Comunale di Cupello)

Seconda categoria, girone F: Virtus Vasto-Torrebruna (ore 15:00; Campo San Paolo di Vasto)

BASKET

Serie C gold: Vasto Basket-New Fortitudo Isernia (ore 18:00; PalaBCC di Vasto)

Serie C gold: Pescara Basket-Unibasket Lanciano (ore 18:00; PalaElettra di Pescara)

CALCIO A 5

Serie C1, girone unico: Dynamo Faras C5-Futsal Vasto C5 (ore 17:30; Palasport di Silvi Marina)

CALCIO GIOVANILE

Giovanissimi provinciali U15, girone unico: Virtus Anxanum U15-La Cantera Gissi Calcio (ore 11:00; Stadio Comunale di Castel Frentano)

Giovanissimi provinciali U15, girone unico: Academy Frentana 2020 U15-Aquilotti San Salvo U15 (ore 09:30)

CALCIO A 5 GIOVANILE

Under 15 regionale, girone B: Amatori Pescara C5 U15-Futsal Vasto C5 U15 (ore 11:00; Palasport di Fossacesia)

Under 15 regionale, girone B: Città Di Chieti C5 U15-Vigor Lanciano C5 U15 (ore 17:00; Palasport di Bucchianico)

Under 17 regionale, girone B: Vigor Lanciano C5 U17-Tombesi C5 U17 (ore 09:00; Palasport Fossacesia)

Under 17 regionale, girone B: Futsal Vasto C5 U17-Atletico Paglieta C5 U17 (ore 10:30; Nuovo Polo San Gabriele di Vasto)

Under 19 regionale, girone unico: Vigor Lanciano C5 U19-Virtus San Vincenzo C5 U19 (ore 11:30; Palasport Fossacesia)

PALLAVOLO

Serie A2: Conad Reggio Emilia-Impavida Ortona (ore 18:00; Pala Bursi di Rubiera)