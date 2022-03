San Salvo, grande risposta dei cittadini alla Raccolta alimentare del Lions Club

SAN SALVO - Si è svolta nella giornata di ieri la Raccolta alimentare del Lions Club San Salvo per la Caritas delle parrocchie cittadine e come sempre San Salvo ha risposto alla grande. Nei due supermercati Conad di via degli Oleandri e via Gargheta i volontari del Lions Club hanno in poche ore raccolto beni di prima necessità che don Raimondo e Don Beniamino provvederanno a far recapitare a chi ne ha bisogno.

Soddisfatto il presidente Emanuele Ciuffi: "Per chi non ha avuto occasione stamattina di partecipare alla nostra raccolta, abbiamo lasciato un 'carrello sospeso' al supermercato GR Raspa di via degli Oleandri".