Il Futsal Vasto si rimette in carreggiata sulla strada per la salvezza: 5-3 contro la Dynamo

VASTO - Dopo aver sbandato per sei partite consecutive, oggi il Futsal Vasto ha confermato di essere tornato in carreggiata sulla strada per la salvezza. I biancorossi hanno infatti vinto 5-3 lo scontro diretto contro la Dynamo Faras, nella 22ª giornata di Serie C1.

Al Palasport di Silvi Marina, Di Donato, con una doppietta, il solito Colombaro, Luis Miguel e Frasca hanno confezionato la 2ª vittoria consecutiva, che porta la squadra di Rossi momentaneamente fuori dalla zona play-out. La situazione resta comunque aperta perché le immediate inseguitrici, soprattutto Academy L'Aquila, hanno una partita in meno, ma questo passo restituisce fiducia al Futsal Vasto, dopo un inizio d'anno non semplice.

Inaspettata sconfitta, invece, per il Futsal Lanciano che, nonostante l'attenzione richiesta alla vigilia da mister Simigliani, ha perso 6-3 tra le mura amiche contro La Fenice, ultima in classifica.

RISULTATI 22ª GIORNATA

Futsal Celano C5 8-2 Minerva C5

Futsal Lanciano C5 3-6 La Fenice C5

Hatria Team C5 3-2 Atletico Silvi C5

Lions Bucchianico 2-1 Lisciani Teramo C5

Orione Avezzano 1-1 Academy L'Aquila

Sulmona Futsal 6-3 Città Di Chieti

Dynamo Faras 3-5 Futsal Vasto

CLASSIFICA

Sulmona Futsal C5 52 (una partita in meno)

Sport Center Celano C5 44 (due partite in meno)

Atletico Silvi C5 42 (una partita in meno)

Futsal Celano C5 41 (una partita in meno)

Futsal Lanciano C5 41

Minerva C5 37

Orione Avezzano C5 33

Hatria Team C5 33 (una partita in meno)

Lisciani Teramo C5 27 (una partita in meno)

Futsal Vasto C5 20

Academy L'Aquila C5 18 (una partita in meno)

Città Di Chieti C5 16 (una partita in meno)

Lions Bucchianico C5 12 (una partita in meno)

Dynamo Faras C5 9 (una partita in meno)

La Fenice C5 8 (due partite in meno)