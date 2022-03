La Bacigalupo Vasto Marina mostra carattere ma a vincere è la Virtus Cupello 3-2

VASTO - La prima partita di Antonaci della sua terza esperienza sulla panchina della Bacigalupo Vasto Marina è amara. Al Fantini di Vasto Marina vince 3-2 la Virtus Cupello, passato in vantaggio già nel corso del primo tempo con un colpo di testa di Cardinale. Poi è arrivato il raddoppio dei cupellesi a inizio ripresa con Margagliotti, scalto a sfruttare un errore dell'estremo difensore di casa, Galante.

È in questa fase che la Bacigalupo ha mostrato un gran carattere accorciando le distanze appena un minuto dopo con Fieroni e completando la rimonta quattro minuti più tardi con De Vizia. Il moto d'orgoglio non è però bastato ai biancazzurri, che a causa di un altro errore hanno concesso un calcio di rigore alla Virtus, perfettamente trasformato da Margagliotti per il 3-2 finale.

Altra grandissima vittoria del Casalbordino, che in casa contro il Pontevomano ribalta l'iniziale svantaggio con una doppietta di Regner vincendo 2-1. I giallorossi con questi tre punti avvicinano ulteriormente la zona salvezza, cosa insperabile fino a qualche settimana fa.

Partita nervosa per il Lanciano a Giulianova - rissa in campo alla fine di entrambi i tempi - dove il match finisce 0-0, grazie anche a un rigore parato da Elezaj.

RISULTATI 27ª GIORNATA

Alba Adriatica 2-1 Capistrello

Avezzano 1-1 L'Aquila

Bacigalupo Vasto Marina 2-3 Virtus Cupello

Casalbordino 2-1 Pontevomano

Giulianova 0-0 Lanciano

Il Delfino Curi Pescara 2-0 Penne

Renato Curi Angolana 4-2 Villa 2015

Sambuceto 0-0 2000 Calcio Montesilvano

Torrese 3-1 Spoltore

CLASSIFICA

Avezzano 60

Giulianova 55

L'Aquila 50 (due partite in meno)

Torrese 50

Montesilvano 40

Lanciano 39 (una partita in meno)

Il Delfino Curi Pescara 39 (una partita in meno)

Virtus Cupello 39 (una partita in meno)

Alba Adriatica 37 (tre partite in meno)

Capistrello 35 (una partita in meno)

Pontevomano 35

Renato Curi Angolana 31

Sambuceto 33

Spoltore 31

Penne 31 (una partita in meno)

Renato Curi Angolana 31

Bacigalupo Vasto Marina 26 (una partita in meno)

Casalbordino 25

Villa 2015 11 (una partita in meno)