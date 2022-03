Allievi provinciali, un 3-3 di grande intensità tra Virtus Cupello e Vastese

VASTO - La partita più importante, per ragioni di classifica, della 13ª giornata del campionato Allievi provinciali U17 ha regalato tante emozioni fino all'ultimo secondo. Tra Virtus Cupello e Vastese è uscita fuori una partita di grande intensità, molto combattuta dall'inizio alla fine e il 3-3 finale è il segno di come i ragazzi in campo abbiano dato tutto.

Recriminano per il pareggio più i biancorossi, che dopo venti giri di orologio si sono trovati in vantaggio grazie a Carotenuto, il cui tiro da fuori area ha prima dato un bacio alla traversa e poi si è infilato in rete. La reazione dei padroni di casa non si è fatta intendere più di tanto fruttando il gol del pari di Fabio Scopa, che come il suo avversario ha centrato l'obiettivo con una conclusione dalla distanza.

La partita si è accesa nella ripresa, la Virtus all'ordine del primo tempo ha sostituito tanta confusione concedendo autostrade agli ospiti, che pur andando forte sono riusciti a mettere la freccia per il nuovo sorpasso, ancora con Carotenuto, soltanto dopo alcuni tentativi falliti. A questo punto gli animi si sono fatti bollenti come il sole di luglio, tanti i falli e le discussioni in campo, ben 10 ammonizioni la conseguenza inevitabile.

Il match però non ha ancora detto tutto. È la Vastese a pagare il nervosismo, la Virtus nel giro di cinque minuti ha tirato fuori la sorpresa con un incredibile ribaltone cominciato da Scopa, doppietta anche per lui, e completato da Zullo, a 7' dalla fine. Una sfida così viva non poteva non regalare emozioni anche nel recupero. Martiniello ha dimostrato a tutti perché indossa la 10 biancorossa dando con il destro, su calcio di punizione, una carezza ricca di speranza alla sfera, che è passata sopra la barriera architettata dai cupellesi e si è insaccata alla destra del portiere per il 3-3.

Se qualcuno ha pensato che il pareggio potesse rendere tutti tranquilli si è sbagliato perché al 95° sono scoppiate nuove polemiche di parte vastese per un rigore non concesso dal direttore di gara, a farne le spese Carotenuto a cui viene estratto il secondo giallo che significa espulsione. Finisce così, nella maniera più intensa possibile.

Reboante vittoria dell'Ortona contro il Miglianico, battuto 7-0. Pesanti sconfitte invece per PGS Vigor Don Bosco e Casalbordino, battute rispettivamente 7-0 a Val di Sangro e 11-0 in casa del Villa 2015.