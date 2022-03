Vastese, il fattore testa per il derbissimo contro il Chieti che festeggia il centenario

VASTO - Nel calcio l'aspetto più determinante nel raggiungimento di un obiettivo è quello mentale. Dopo l'entusiasmante vittoria contro il Notaresco, la Vastese nel derbissimo della 24ª giornata contro il Chieti sarà chiamata a dimostrare di poter dire la sua fino alla fine nella lotta per i play-off soprattutto con la testa.

I ragazzi di D'Adderio infatti domani, alle ore 15:00, si ritroveranno in un inferno perché l'"Angelini", la casa dei rivali storici, sarà pieno - con tifosi tutti in un'unica direzione per la chiusura del settore ospiti - e vestito a festa per il centenario del club neroverde. La migliore circostanza che Alessandro e compagni potevano incontrare in questo momento della stagione per acquisire ancora più forza in vista del rush finale.

La partita di cartello vieta in partenza cali di concentrazione, che sono sempre dietro l'angolo dopo importanti successi come quello di domenica scorsa. Inoltre, Di Filippo e compagni fin dall'inizio dovranno essere bravi a resistere ai colpi avversari e a non cadere nelle provocazioni dei giocatori e dei supporters avversari, dimostrando di poter far male da un momento all'altro, con l'appoggio di bomber Alessandro, che ha meno gol segnati (13) solo di Guida (16) della Vastogirardi e Sbaffo (15) della Recanatese.

I biancorossi hanno anche il vantaggio di avere due risultati su tre perché, alla luce dei due punti di vantaggio sul Chieti e del programma di questo turno, che mette di fronte Pineto (4° in classifica) e Fiuggi (3°), Tolentino (7°, a -1 dalla Vastese) e Porto d'Ascoli (6°, con stessi punti degli aragonesi), il pareggio, in trasferta, non sarebbe un cattivo risultato nella strada per i play-off.

Tutto dipenderà dalla testa, il vero fattore per la Vastese per il derbissimo di domani.

24ª GIORNATA GIRONE F DI SERIE D

Aurora Alto Casertano-Trastevere (ore 14:30)

Matese-Casteldifardo (ore 14:30)

Montegiorgio-Nereto (RINVIATA)

Notaresco-Alma Juventus Fano (ore 14:30)

Pineto-Atletico Terme Fiuggi (ore 14:30)

Recanatese-Castelnuovo Vomano (ore 14:30)

Sambenedettese-Vastogirardi (RINVIATA)

Tolentino-Porto d'Ascoli (ore 14:30)

Chieti-Vastese (ore 15:00)

CLASSIFICA

Recanatese 50

Trastevere 40

Atletico Terme Fiuggi 38

Pineto 38

Vastese 36

Porto d'Ascoli 36

Tolentino 35 (una partita in meno)

Notaresco 35

Chieti 34

Vastogirardi 33 (una partita in meno)

Sambenedettese 33

Matese 32

Montegiorgio 29

Fano 27

Castelnuovo Vomano 27

Castelfidardo 27

Nereto 12

Aurora Alto Casertano 4