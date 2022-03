Squadre e sportivi abruzzesi, il programma del giorno

VASTO - Il "derby" abruzzese del Campionato Primavera tra Lorenzo Peschetola e Nicolò Cavuoti aprirà questo sabato di sport, che presenta molti appuntamenti. Un sabato un po' insolito perché non vedrà in campo il Futsal Vasto e l'Unibasket Lanciano, che giocheranno domani, per questo motivo sarà importante guardare attentamente il programma sportivo del giorno.

CALCIO

Promozione, girone C: Miglianico-Athletic Lanciano (ore 15:00; stadio Fratelli Ciavatta di Miglianico)

CALCIO FEMMINILE

Eccellenza femminile, girone unico: Cantera Adriatica Pescara-Bacigalupo Vasto Marina (ore 18:00; Antistadio Pescara)

CALCIO A 5

Serie C1, girone unico: Futsal Lanciano C5-La Fenice C5 (ore 15:00; Pala Olimpia di Castel Frentano)

Serie C2, girone B: Vigor Lanciano C5-Casoli C5 (ore 18:00; Palasport Fossacesia)

BASKET

Serie D: Nuovo Pineto Basket-Intrepida Ortona (ore 18:30; Palestra Comunale di Pineto)

Serie D: Airino Termoli-MB Azzurra Lanciano (ore 19:45; Palasabetta di Termoli)

CALCIO GIOVANILE

Giovanissimi Regionali U14, girone unico: River Chieti ’65 U14-Virtus Anxanum U14 (ore 18:00; stadio Celdit di Chieti)

Giovanissimi provinciali U15, girone unico: Virtus Vasto U15-Sporting San Salvo U15 (ore 15:00; campo San Paolo di Vasto)

Allievi provinciali U17, girone unico: Val di Sangro U17-Vigor Don Bosco U17 (ore 16:00)

Allievi provinciali U17, girone unico: Villa 2015 U17-Casalbordino U17 (ore 17:00; Antistadio Valle Anzuca di Francavilla al Mare)

Allievi provinciali U17, girone unico: Cupello U17-Vastese U17 (ore 17:00; stadio Comunale di Cupello)

Allievi provinciali U17, girone unico: Ortona U17-Miglianico U17 (ore 17:30)

Juniores provinciali U19, girone unico: Virtus Anxanum U19-San Salvo U19 (ore 17:30)

LORENZO PESCHETOLA E NICOLÒ CAVUOTI (CALCIO MASCHILE)

Campionato Primavera: Inter-Cagliari (ore 11:00; stadio Breda di Sesto San Giovanni)