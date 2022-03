Monteodorisio. Allenamento gratuito di sport da combattimento per le Donne

Ieri a Monteodorisio, presso la palestra Comunale, si è tenuto l'evento "Allenamento gratuito di sport da combattimento per le Donne". In occasione dell 8 Marzo giornata internazionale della Donna, il comune di Monteodorisio ha deciso di regalare un momento di condivisione, svago e benessere fisico/psicologico.

Mariangela Frani, consigliere comunale delegato alle Politiche sociali, si è fatta promotrice dell'evento assieme alla collaborazione di Ivan Siverio dell'"Officina 84 Muay Thai", Terenzio Rucci presidente regionale Opes Abruzzo e Sonia Fracassi e Gloria Peritore fondatrici dell'associazione antiviolenza "The Shadow Project".

"Vogliamo ricordare che la Donna è importante non solo l'8 ma tutti i giorni - sottolinea il consigliere Frani - e vogliamo far capire alla Donna stessa quanto sia importante all'interno della società. Non deve mai sentirsi una di meno, deve restare forte e tenace, combattere per i propri obiettivi e avere forza e coraggio per difendersi. Quando si pensa a sport da combattimento, quasi sempre viene spontaneo immaginare che a praticarli siano prevalentemente gli uomini, ma il numero di donne che si interessa a quest'ultimi sono davvero in crescita. Le donne che si avvicinano a queste attività lo fanno per imparare a difendersi, magari dopo che loro o qualche conoscente sono state vittime di aggressioni. In molti altri casi si scelgono questi sport unicamente per tenersi in forma e acquisire sicurezza interiore. Combattere, anche se magari solo contro un sacco, è un ottimo modo per liberarsi dallo stress".

Catia Di Fabio Sindaco di Monteodorisio, conclude: "È un momento che ci porteremo dentro tutte noi. La forza delle Donne è tutta qui. Siamo Donne, siamo mamme, siamo amiche, non dobbiamo mai dimenticarlo e non dobbiamo mai pensare di non valere più nulla. Ringraziamo quante e quanti hanno partecipato. Il riscontro è stato più che positivo. Il comune di Monteodorisio continuerà ad essere dalla parte delle Donne, sempre".