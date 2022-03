Lettere al direttore: variante sulla A14 e risparmiare i soldi per un nuovo tratto di autostrada

VASTO - In questi anni si è sentito spesso parlare di variante alla SS16 ed in questo periodo in particolare, tale argomento è al centro del dibattito politico locale. A quanto pare, la soluzione non sembra essere vicina, anche a causa delle diverse esigenze e dei diversi orientamenti politici dei singoli comuni interessati.

Ciò premesso, nel mio piccolo e da semplice cittadino che vive le realtà locali, vorrei fare una proposta, e nello stesso tempo, scusarmi se la stessa potrebbe risultare impraticabile.

Nel nostro territorio esiste un collegamento, la A14 tra San Salvo e Casalbordino, con le relative uscite Vasto-sud/Vasto-nord. Questo tratto di autostrada, se così si può definire, risulta essere uno dei peggiori d’Italia (la faccio tutti i gg per recarmi al lavoro); se come autostrada non risulta essere all’altezza, di contro potrebbe essere ottima come Variante. Infatti, creando alcune uscite quali Villaggio SIV, Loc. SantAntonio, San Lorenzo… la variante è fatta!

I soldi destinati al progetto tanto discusso ed oggetto di discordia, saranno destinati alla realizzazione di un nuovo tratto autostradale degno di questo nome.

Domenico D'Addiego