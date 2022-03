Peschetola contro Cavuoti, domani il "derby" abruzzese del Campionato Primavera

VASTO - Inter contro Cagliari, Peschetola contro Cavuoti, Cupello contro Vasto. Domani, alle ore 11:00, la sfida valida per la 24ª giornata del Campionato Primavera tra i nerazzurri e i sardi sarà anche una sorta di derby tra i due giovani talenti abruzzesi, grandi protagonisti in questa stagione con i loro rispettivi club.

I risultati del turno infrasettimanale - 1-0 dell'Inter a Verona e 2-2 del Cagliari con la Samp - hanno proiettato le due squadre a pari punti al 3° posto, anche se Cavuoti e compagni hanno una gara in meno, che verrà recuperata mercoledì prossimo. Si tratterà dunque di un match ad alta tensione per l'importanza che ricopre nei piani alti della classifica.

I due ragazzi classe 2003 arrivano alla partita in buona forma. Il cupellese, nel match in Veneto di martedì scorso, si è messo ancora una volta in luce entrando nell'azione del gol-vittoria; ben imbeccato in area avversaria, è sfuggito alla marcatura di un gialloblù e dalla linea di fondo ha servito la palla in mezzo, dopo una deviazione di un veronese è arrivato il tiro vincente di Sangalli. Cavuoti, invece, è stato autore di un'altra buonissima prova in mezzo al campo, in linea con le prestazioni delle ultime uscite.

Un interessantissimo derby abruzzese, all'insegna del talento, aprirà quindi il weekend sportivo: un antipasto gustosissimo.