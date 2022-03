Automobile contro un albero: 3 feriti a Vasto

VASTO - È di tre feriti, due uomini e una donna tutti di origine albanese, il bilancio dell'incidente stradale autonomo avvenuto alle ore 18 circa in via Cardone, 20 metri prima di via Vecchia Monteodorisio. L'automobile a bordo della quale si trovavano i tre, una Dacia Sandero di proprietà di una società a noleggio, procedeva con direzione di marcia da Cupello verso Vasto quando il conducente probabilmente ha perso il controllo e l'autovettura ha impattato contro un albero.

Il ferito che ha riportato lesioni più gravi, probabili fratture agli arti, è un passeggero. Sia il conducente che gli altri due, trasportati in ambulanza al locale nosocomio, sono sottoposti a tutti i necessari accertamenti presso il pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i sanitari del 118.