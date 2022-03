Vasto, Stefano Taglioli: "Ancora odore insopportabile a Punta Penna"

VASTO - "Oggi pomeriggio dalla strada SS16 incrocio per porto di Vasto, intorno alle 16.30, c'era il solito odore insopportabile che si sente spesso in zona a Punta Penna". La segnalazione arriva da Stefano Taglioli, responsabile del Gruppo Fratino Vasto.

"Questa volta il fastidio nel naso e nella gola era particolarmente forte e persistente anche dopo aver lasciato il posto. Raramente mi era capitato una cosa del genere pur avendo frequentato Punta Penna per decenni per lavoro e volontariato ambientale. Ho segnalato subito il fatto all'Assessore Ambiente di Vasto. Anche se ormai è cosa che non fa quasi più notizia, e questa constatazione rende ancora più incredibile il fatto che non si sia riusciti a porre soluzione alla situazione. A questo punto temo che la soluzione non la si troverà mai, se la questione viene è verrà considerata questione meramente ambientale e non sociale nell'accezione più ampia. Non posso che ribadire- conclude Taglioli - indignato come non mai, la vicinanza a chi abita e lavora a Punta Penna.