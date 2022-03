Vasto, approvata la delibera per il progetto Life Calliope

VASTO - La giunta ha approvato la delibera per il progetto Life Calliope, co-finanziato dall’UnioneEuropea con lo scopo di proteggere e migliorare gli ambienti costieri e marini.

“Si è dato indirizzo al Dirigente del Servizio Parchi e Riserve - hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore con delega alle Aree protette, Gabriele Barisano - di concertare la perimetrazione esclusivamente a mare, nella parte di area SIC, che va dalla Riserva di Punta Aderci fino a località Vignola. Nel tratto considerato sarà escluso il Porto e l’ampliamento dello stesso oltre tutte le attività economiche che insistono in quel litorale.

L’estensione sarà di 300 metri dalla battigia. In questi giorni la giunta incontrerà i progettisti e gli uffici comunali per ottimizzare il lavoro e per dare attuazione ai progetti previsti dai finanziamenti”.