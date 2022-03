Sociale, il Comune eroga una nuova tranche di buoni alimentari

VASTO - Martedì 15 marzo prossimo il Comune avvierà la nuova fase di buoni alimentari, “una misura - spiega il sindaco di Vasto Francesco Menna - concepita dal governo per andare incontro alle difficoltà di tante famiglie, difficoltà che la pandemia ha contribuito ad aggravare”.

“I beneficiari sono i cittadini che hanno già avuto accesso al contributo durante lo scorso anno - ha precisato l’assessore all’Inclusione Sociale Nicola Della Gatta. “Essi saranno contattati telefonicamente dai Servizi Sociali e, per appuntamento, ritireranno le nuove carte prepagate presso la sede dell’Assessorato, in Via Nicola Bosco. I cittadini riceveranno una somma cumulativa dell’eventuale credito contenuto nelle vecchie carte dello scorso anno, a cui si aggiungerà una nuova somma, come sempre ripartita sulla base dei criteri oggettivi stabiliti dalla legge”.

Occorre precisare che al fine di rispettare la vigente normativa in materia di Covid-19, gli utenti saranno contattati preventivamente dagli uffici e convocati per il ritiro nei giorni e negli orari che saranno concordati. Si invitano, quindi, i beneficiari del sostegno a non presentarsi in sede senza un appuntamento concordato