Scerni. Il Comune: «Incontro proficuo con la Sasi Spa»

Il Comune di Scerni attraverso un post sulla pagina istituzionale su facebook rende noto che ieri mattina c'è stato un incontro proficuo con la Sasi Spa con cui sono state affrontate diverse criticità inerenti la rete idrica della comunità ed in modo particolare in alcune zone di Scerni capoluogo. Nella nota si legge che: «Presto si metteranno in cantiere precisi interventi per andare a migliorare l'afflusso dell' acqua. Ringraziamo i dipendenti e responsabili di area della Sasi Donatello Di Prinzio e Nicola Ciccarelli e Francesco Fioravanti che quotidianamente si adoperano sul nostro territorio e gli assessori e consiglieri comunali presenti sul problema».