Scerni, domenica 13 marzo all’Istituto Agrario "C. Ridolfi" il Cross Accademia della Ventricina

SCERNI - L'Asd Sulle Orme dei Sanniti, sempre attivissima ad ogni livello per la promozione dello sport outdoor a Scerni e dintorni, si appresta a recuperare il Cross Accademia della Ventricina che non si è tenuto il 27 febbraio scorso a causa del maltempo. La nuova data è quella di domenica 13 marzo, mentre per la location la solita dello scorso anno: l'Istituto Agrario Cosimo Ridolfi.

La gara è valida per il campionato regionale Uisp di corsa campestre e prima tappa di CorrilAbruzzo con assegnazione dei primi 100 punti del circuito.

Le categorie adulti di tutti gli enti della consulta sono le seguenti: 16-23 anni, 24-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-55, 56-60, 61-65, 66-70, 71 e oltre, i cui partecipanti devono coprire quattro giri di un anello di 2 chilometri e aderire per l'iscrizione alla quota di 9 euro.

Spazio ai più piccoli (iscrizione a 4 euro) di differente età e distanze all'interno del campo sportivo dell'istituto agrario: dai 0 ai 5 anni (100 metri), 6-7 anni (200 metri), 8-9 anni (400 metri), 10-11 anni (600 metri), 12-13 anni (800 metri) e 14-15 anni (1200 metri).

Luigi Di Lello, presidente del comitato organizzatore: "Le previsioni meteo sono favorevoli e la manifestazione la porteremo avanti con qualsiasi condizione atmosferica, nel senso che si correrà con terreno bagnato e fangoso per la gioia di tutti i crossisti. Correre nel fango, per qualsiasi disciplina sportiva, è sinonimo di gloria".

Si stanno facendo le cose per bene come al solito per dare vita ad una manifestazione bella e accattivante per merito non solo dell'Asd Sulle Orme dei Sanniti ma anche del settore attività dell'atletica Uisp Abruzzo e Molise di cui è coordinatore Alberico Di Cecco. E si è già sicuri che i partecipanti saranno all'altezza degli sforzi compiuti dagli organizzatori coaudivati dall'Accademia della Ventricina e con il supporto dei partner Brakè, Conad Vasto, Vini Fantini.