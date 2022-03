Pollutri. Il Comune cerca partner per i progetti del bando “Attrattività dei borghi storici”

POLLUTRI - Il Comune di Pollutri intende procedere alla ricerca di partner cui affidare, anche in collaborazione pubblico-privato, tramite accordo speciale di partenariato, interventi che intende realizzare in virtù del bando “Attrattività dei borghi storici” previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Gli interventi proposti, che potranno essere realizzati anche mediante collaborazione pubblico-privato, dovranno essere conformi con le finalità e gli obbiettivi del Bando emanato nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

A titolo esemplificativo il Comune di Pollutri è alla ricerca di partner cui affidare, anche in collaborazione pubblico-privato, tramite accordo speciale di partenariato, gli interventi che intende realizzare in merito alle seguenti proposte: attività di Tour Operator e promozione turistica, attività di formazione professionale (soggetti abilitati dalla Regione Abruzzo), attività di formazione svolta da organismi di cui alla Legge n. 4/2013, attività di animazione, di informazione anche turistica, diffusione della cultura e del libro, eventi culturali, attività di animazione e gestione di itinerari e Cammini storici pedonali, cicloturistici, ecc.; attività di innovazione di servizi sociali ed alle persone, attività di digitalizzazione di servizi e strutture, attività di animazione economica, turistica, ristorativa e ricettiva, di contrasto alla marginalizzazione territoriale e di implementazione dell’occupazione femminile e giovanile; proposte varie non inserite nel bando ma meritevoli di attenzione. A titolo esemplificativo MPMI (Micro/Piccole/Media Imprese), associazioni e singoli possono presentare una propria manifestazione di interesse al partenariato su una/più tematica/che si ritenga importante proporre al Comune di Pollutri il quale, nello specifico, si riserva la totale facoltà di non accogliere o accogliere tali proposte.

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente alle informazioni disponibili sul sito ufficiale del Comune di Pollutri.