Oggi il saluto a Peppino Diella presso la chiesa di San Pietro in Sant’Antonio

VASTO - Si sono svolti oggi alle ore 15 presso la chiesa di San Pietro in Sant'Antonio i funerali di Peppino Diella, che si è spento ieri all'età di 54 anni.

Il pasticciere era molto noto in città oltre che per la pasticcieria gestita con il fratello, anche per essere presidente della squadra Magica Team Volley. Dalla redazione di Zonalocale le condoglianze più sentite alla famiglia e ai tanti amici.