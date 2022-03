Bacigalupo Vasto Marina, cambio in panchina: Borrelli lascia il posto ad Antonaci

VASTO - Una pesantissima sconfitta, nonostante l'uomo in meno per larghi tratti del match, in uno scontro diretto per la salvezza, non poteva non avere dei risvolti importanti per la Bacigalupo Vasto Marina.

La società biancazzurra oggi ha comunicato ufficialmente che Giovanni Borrelli non è più l'allenatore della squadra vastese, che attualmente occupa la terzultima posizione in classifica del campionato di Eccellenza. Il tecnico paga, oltre che la sconfitta per 7-1 a Penne, arrivata domenica scorsa, anche lo scarso rendimento nelle ultime partite di Fieroni e compagni, i quali in tre degli ultimi quattro incontri hanno subito più di tre gol.

Al suo posto è stato chiamato Roberto Antonaci, che in passato ha già allenato due volte il Vasto Marina. Non sarà per lui un compito semplice salvare la squadra, considerato che la Bacigalupo in tre dei prossimi quattro match avrà di fronte una squadra in lotta per la conquista di un posto ai play-off, a partire da domenica prossima, quando al "Fantini" arriverà la Virtus Cupello.