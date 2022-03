Vasto, scuole Santa Lucia e Media Paolucci candidate all’ampliamento

VASTO - L’importante numero di interventi che verranno eseguiti sull’edilizia scolastica sono il risultato delle risorse che abbiamo intercettato in questi anni e dei fondi del PNRR per cui abbiamo già presentato tre candidature per le scuole”. Così hanno commentato, in una nota, il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle politiche scolastiche Anna Bosco.

“Abbiamo partecipato a tutti i bandi previsti per l’edilizia scolastica grazie alla Task force comunale. A tal fine oltre ai finanziamenti per l’asilo Carlo Della Penna e Aniello Polsi abbiamo previsto la candidatura anche per l’ampliamento della Scuola Santa Lucia e per la Scuola Media Paolucci con la speranza - hanno aggiunto Menna e Bosco - di un finanziamento corposo. Uno strumento prezioso per aderire ai fondi, e che ci ha consentito di riportare importanti finanziamenti, è stata l’indagine sulla vulnerabilità sismica delle scuole. Un atto coraggioso da parte dell’Amministrazione che ha consentito una radiografia di tutti i plessi a garanzia della sicurezza dei nostri piccoli cittadini vastesi.

Come previsto anche nel piano triennale delle opere pubbliche si continuerà a lavorare per garantire l’adeguatezza degli impianti antincendio ed interventi di efficientemente energetico delle nostre scuole”.