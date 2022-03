La neve torna nell’Alto Vastese, scuole chiuse in molti comuni

VASTO - Il mese di marzo sembra davvero non dare tregua: questa mattina i fiocchi di neve sono tornati a farsi vedere su Vasto ma soprattutto nei paesi dell'entroterra del Vastese.

Di nuovo scuole chiuse in alcuni paesi, come Gissi, Casalanguida, Roccaspinalveti, Scerni e Palmoli.

Alunni a casa, quindi per la giornata di oggi, mentre la riapertura è regolarmente prevista per domani, sempre che il maltempo non persista.