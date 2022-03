8 marzo, un pensiero per le donne ucraine - VIDEO

VASTO - In occasione dell'8 marzo 2022 la redazione di Zonalocale, vista la guerra in corso in Ucraina, ha deciso di non pubblicare un servizio dedicato alle donne ma un omaggio.

Un omaggio a tutte quelle madri, mogli, sorelle che nelle tante guerre in corso attualmente nel mondo hanno perso la vita o un affetto, o si sono trovate costrette a stare lontane dai propri cari o ad imbracciare le armi e a combattere.

Un pensiero a tutte loro dalla nostra redazione e dalle donne che abbiamo incontrato e che hanno accettato di prendere parte al VIDEO che segue.