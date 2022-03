Vittoria con vista salvezza per il San Salvo, super manita dell’Ortona

SAN SALVO - Il San Salvo batte un colpo significativo nella corsa per la salvezza. Nello scontro diretto della 18ª giornata del girone C del campionato di Promozione giocato al "Davide Bucci" contro il San Giovanni Teatino i biancazzurri hanno vinto 3-1. Con questo successo si portano così fuori dalla zona play-out per una migliore differenza reti rispetto alla Tollese.

Proprio a quest'ultima l'Ortona ha rifilato una manita (5-1), firmata da Di Donato (doppietta), Ligocky, Lieti e Albanese. I gialloverdi in questo modo continuano a vedere il primo posto a quattro punti, con una partita da recuperare.

Continua a faticare oltre modo l'Athletic Lanciano, che per la quarta partita consecutiva ha subito più di tre gol perdendo 5-1, in casa, contro l'Atessa. I frentani devono ritrovarsi il più presto possibile perché il calendario, dopo la sfida di domenica prossima contro il Miglianico, presenta molti scontri diretti, da vincere per abbandonare l'ultimo posto e accedere ai play-out.

RISULTATI 18ª GIORNATA

Athletic Lanciano 1-5 Atessa

Casolana 0-0 Miglianico

Elicese 0-2 Scafapassocordone

Francavilla 1-2 Union Fossacesia

Ortona 5-1 Tollese

San Salvo 3-1 San Giovanni Teatino

Val Di Sangro 0-1 Bucchianico

CLASSIFICA

Union Fossacesia 37

Ortona 33 (una partita in meno)

Atessa 31

Scafapassocordone 30 (una partita in meno)

Miglianico 28

Casolana 27

Francavilla 27

San Giovanni Teatino 24

San Salvo 22 (una partita in meno)

Tollese 22 (una partita in meno)

Elicese 16 (una partita in meno)

Bucchianico 13 (una partita in meno)

Val Di Sangro 13

Athletic Lanciano 7