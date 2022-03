Vasto, la "Città del cinema" si arricchisce di due meraviglie inedite - VIDEO

VASTO - L'ho chiamato artista. Lui ha sorriso e, a mezza voce, mi ha risposto "Non sono un artista". Ma in realtà lo è.

E come si potrebbe dire altrimenti guardando le due opere che Gabriele Pavone ha realizzato all'interno della "Città del cinema" di Vasto?

Ma Gabriele non è tipo da vantarsene, anzi, come prima cosa ci ha tenuto a ringraziare chi ha reso possibile questa meraviglia: "Ringrazio l'azienda Sarni - ha detto Pavone - che mi ha accordato fiducia e mi ha chiesto di aiutarla a sistemare questo cinema, che per 10-12 giorni è stato casa mia. Un ringraziamento anche a Antonio Maccione che fa parte del Gruppo Sarni, a Michele Mucci e al signor Sarni che ha fatto da supervisore ai lavori".

E adesso le due opere sono lì: una gigantografia che racconta la visione che ha Pavone della bella Vasto, ma non solo: anche un'opera dedicata al grande regista Federico Fellini.

Due creazioni aperte allo sguardo di chi frequenterà la multisala, opere che Gabriele Pavone ci ha raccontato nel VIDEO che segue.