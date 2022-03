Variante SS16, Smargiassi risponde a Sigismondi: "Sterili e pretestuose polemiche"

VASTO - "L'ennesima sterile, quanto patetica, polemica del Segretario Regionale di Fratelli d'Italia non meriterebbe nemmeno una risposta ma, francamente, siamo stufi delle sue uscite". Così il Consigliere regionale Pietro Smargiassi sulle parole del Segretario di Fratelli d'Italia Etelwardo Sigismondi.

"Il Segretario dimentica con troppa facilità che al Governo di questa Regione siede un esponente autorevole del suo partito - continua Smargiassi -. Nella giornata di venerdi ho dichiarato la mia assoluta contrarietà al progetto di Variante alla SS16 così come inoltrato dall'ANAS. Nella giornata successiva ho pubblicato la Mozione che impegna (qualora fosse approvata) la Regione Abruzzo a dirsi contraria al progetto suddetto.

In tutto ciò il Segretario Sigismondi pensa bene di utilizzare il mio nome come gancio per le sue sterili e pretestuose polemiche verso il M5S nazionale. E non è il primo colpo basso, diretto e indiretto, che mi vede come bersaglio per attacchi al partito. Forse è troppo distratto dalle mire romane e perde facilmente il controllo della realtà e si avventura in dichiarazioni e attacchi gratuiti. Bene farebbe, Sigismondi, a pensare a governare meglio questa regione piuttosto che a fare la propaganda di Fratelli d'Italia in Abruzzo. Visti i pessimi risultati che il suo partito alla guida della Regione ha raggiunto in termini di Sanità, in eterna attesa del Piano Sanitario e della Rete Ospedaliera, e prese in giro ai nostri cittadini con inutili presentazioni di fantasiosi presidi ospedalieri.

Se è contrario alla variante come sostiene chieda alla sua maggioranza di approvare la mozione da me presentata e si impegni affinché la Regione faccia il suo dovere per fermare questo scempio - conclude Smargiassi - con un atto concreto da presentare il 6 aprile in Conferenza dei Servizi".