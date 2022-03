Variante SS 16, Sigismondi controreplica a Smargiassi

VASTO - A stretto giro arriva la controreplica del segretario regionale Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, al consigliere regionale Pietro Smargiassi. “Sono onorato che il consigliere Smargiassi abbia voluto dedicare il suo prezioso tempo nel rispondere al mio comunicato stampa. Sono anche dispiaciuto che abbia dovuto impiegare veemenza nell’articolare la sua replica mentre avrebbe, di certo, speso molta meno fatica se avesse risposto al mio semplice quesito, che ripropongo: come il Movimento 5 Selle, che in questi anni ha espresso ruoli apicali all’interno del governo nazionale, ha cercato di tutelare, con i suoi rappresentanti, il territorio di Vasto dall’impattante progetto della variante alla SS 16? Prendo atto che il Consigliere non abbia voluto, o forse potuto, dare riscontro al mio interrogativo. Per quanto riguarda, invece, la posizione del mio partito, se il Consigliere regionale, prima di proporre la replica, avesse dedicato qualche minuto a leggere i verbali del consiglio comunale, si sarebbe accorto di come il gruppo di FdI si sia sempre dichiarato contrario a viadotti e gallerie proposti dalla variante sul costone orientale. Con simpatia, Etelwardo Sigismondi”.