Manifestazione della Pace a Vasto. Grande partecipazione di associazioni e cittadini

Malgrado il freddo pungente sono stati tantissimi a scendere in piazza ieri pomeriggio per manifestare per la PACE. Trecento persone per dire no alla guerra in Ucraina ed in ogni altra parte del mondo. Cinquanta associazioni e tantissimi cittadini, tanti bambini, ragazzi, ma anche adulti, hanno partecipato alla manifestazione per la pace, organizzata da Anna Buontempo e Rosaria Spagnuolo, presidente Ricoclaun e da una fitta rete sinergica di associazioni di Vasto, San Salvo e anche di altre regioni, che si sono sentiti di esserci, di manifestare, per esprimere mediante bellissimi manifesti, striscioni, bandiere, lettura di brani e poesie, il proprio sentimento legato alla condivisione, alla solidarietà, all'unità per la PACE. Presenti anche i ragazzi della Scuola Primaria "G. Spataro", che con originali cartelli sulla Pace hanno cantato insieme la canzone "Ci sono cose", Testo di Gianni Rodari con musica del Maestro Sergio Santoro che ha diretto il canto.

Una grande comunità che ha voluto sentirsi unita, compatta, per far sentire la propria voce, tutti insieme per la Pace. Non sono mancate occasioni emozionanti con le varie testimonianze di donne e bambini Ucraini, che con le lacrime hanno raccontato la difficile situazione che si sta vivendo nella loro patria. Tante sono le associazioni nella nostra città che hanno dato la loro testimonianza nel raccogliere materiali vari per l'Ucraina. C'è inoltre da sottolineare l'appello dell'Avis di Vasto che è in contatto con un'associazione ucraina che chiede chi a Vasto può ospitare bambini con le loro mamme nella propria casa.

C'è stato un grande impegno organizzativo, come sempre nei grandi eventi, ma anche una grande collaborazione, si percepiva nell'aria il desiderio di costruire insieme la pace, a partire dalle proprie case, il proprio lavoro, la propria comunità. Le candele accese al termine della manifestazione hanno rappresentato tutto questo. Un calore, una luce, come simbolo di un sentimento condiviso e tanto desiderato: la Pace.