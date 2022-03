Il Lanciano scivola fuori dalla zona play-off, la Bacigalupo si complica la vita da sola

VASTO - Importanti risultati in ottica classifica sono arrivati nella 26ª giornata del campionato di Eccellenza.

Il Lanciano, dopo aver vinto nel turno infrasettimanale in casa della capolista Avezzano, si è fatto battere 3-1 dalla Renato Curi Angolana al "Guido Biondi". I frentani sembravano aver scacciato il periodo negativo iniziato a metà dicembre, invece sono inciampati nuovamente contro un avversario in lotta per la salvezza scivolando così fuori dalla zona play-off.

La Virtus Cupello con lo 0-0 in casa contro la Torrese avvicina proprio i rossoneri e continua a vedere la zona play-off a tre punti.

Risultati per certi versi sorprendenti nei piani bassi della classifica. La Bacigalupo Vasto Marina perde lo scontro diretto per la salvezza a Penne. I biancazzurri - passati subito in vantaggio con Letto - intorno alla mezz'ora, sul risultato di 1-1, si sono complicati la vita da soli sbagliando prima un rigore con Frentoni e rimanendo poi in dieci per l'espulsione di Benedetti. I padroni di casa ne hanno approfittato vincendo addirittura 7-1. Un risultato che, seppur molto amaro, potrebbe servire alla squadra di Borrelli a ricompattarsi e a tirare fuori l'orgoglio in vista del rush finale.

Orgoglio che sta dimostrando in campo il Casalbordino che, nonostante una situazione di classifica molto difficile fino a qualche giornata fa, ha lottato con forza e ora, con la terza vittoria consecutiva centrata a Spoltore (0-2), si è rilanciata definitivamente nella lotta salvezza, ora a 9 punti.

RISULTATI 26ª GIORNATA

Montesilvano 1-1 Il Delfino Curi Pescara

Capistrello 2-1 Sambuceto

L'Aquila-Alba Adriatica (RINVIATA)

Lanciano 1-3 Renato Curi Angolana

Penne 7-1 Bacigalupo Vasto Marina

Pontevomano 0-0 Giulianova

Spoltore 0-2 Casalbordino

Villa 2015 0-1 Avezzano

Virtus Cupello 0-0 Torrese

CLASSIFICA

Avezzano 59

Giulianova 54

L'Aquila 49 (due partite in meno)

Torrese 47

Montesilvano 39

Lanciano 38 (una partita in meno)

Il Delfino Curi Pescara 36 (una partita in meno)

Virtus Cupello 36 (una partita in meno)

Capistrello 35 (una partita in meno)

Pontevomano 35

Alba Adriatica 34 (tre partite in meno)

Sambuceto 32

Spoltore 31

Penne 31 (una partita in meno)

Renato Curi Angolana 31

Bacigalupo Vasto Marina 26 (una partita in meno)

Casalbordino 22

Villa 2015 11 (una partita in meno)