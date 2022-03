Alessandro fa sognare la Vastese a un minuto dal 90°: Notaresco battuto 1-0

VASTO - Sogna la Vastese con bomber Alessandro che, partito dalla panchina perché non al meglio, decide l'importante derby con il Notaresco a un minuto dal 90°. Un successo meritato per i biancorossi, che hanno tentato numerose volte di bucare la porta avversaria, senza essere pericolosi al punto giusto.

Ma D'Adderio è stato scaltro nell'inserire nei minuti finali Alessandro, che ha dato fin da subito una maggiore vivacità alla sua squadra prima di segnare la rete con la quale gli aragonesi scavalcano in classifica proprio i teramani portandosi al 5° posto.





LA CRONACA

D'Adderio manda in panchina bomber Alessandro, non al meglio, e si affida davanti a Stivaletta, Alonzi e Scafetta; novità in difesa con Altobelli al posto di Ceccacci con Allegra spostato sulla fascia destra. Il Notaresco si schiera con un 4-2-3-1 senza Esposito, fermo per influenza.

Inizio equilibrato all'Aragona - ancora chiuso al pubblico - ma al 8° è la Vastese ad avere a prima occasione del match con Monza che dalla destra realizza un bel traversone per Scafetta, bravo a tagliare in area e a colpire di testa, ma non impatta bene con il pallone, che va alta sopra la traversa. I padroni di casa insistono e al 11°, dopo un bel giro palla, Stivaletta dal limite dell'area va al tiro, senza centrare lo specchio della porta.

La squadra di D'Adderio rischia poco o nulla e continua a provare a impensierire il Notaresco; al 18° dai 15 metri Monza tenta la conclusione, che si spegne sul fondo. Quattro minuti più tardi ancora un'azione offensiva di marca biancorossa, dopo un'uscita dalla propria area del n. 1 ospite per frenare un tentativo di Scafetta, Monza tarda troppo il tiro e non riesce a battere a rete incespigando sul pallone.

Pericolo per la Vastese al 28°, palla persa in fase di impostazione, il Notaresco con Valenti va al tiro da fuori, Di Rienzo però riesce a bloccare senza patemi. Fase delicata per Di Filippo e compagni, al 33° Pesce con un colpo di testa spedisce alto sopra la traversa.

Sul finire di primo tempo rosso errore di Allegra, che in posizione avanzata perde palla aprendo la strada al contropiede di Pampano, il quale dal limite dell'area centra la traversa. Finisce così a reti bianche un primo tempo equilibrato in cui è stata la squadra aragonese a sembrare più intraprendente, nonostante qualche brivido nel finale.

La ripresa non comincia bene per gli uomini di casa, che rischiano subito su un tiro dell'ex del match Diarra, il quale viene deviato in calcio d'angolo. La partita si fa sempre più intensa, la Vastese non riesce a pungere con un calcio di punizione di Allegra e poi rischia al 12° in una mischia in area sugli sviluppi di un corner avversario ma per Di Rienzo non c'è alcun problema.

Al 18° palo incredibile della Vastese con un tiro dalla distanza di Ficara, sfortunati in quest'occasione i biancorossi. Si entra nel vivo del match e il ritmo in campo si alza con entrambe le squadre che provano a trovare il gol, la squadra di casa si fa vedere con uno Stivaletta in fiducia, che tenta la conclusione ravvicinata sugli sviluppi di un calcio d'angolo senza spaventare più di tanto Shiba.

A 9' dalla fine al posto di Stivaletta entra bomber Alessandro, che è subito protagonista in area avversaria dialogando Ficara, va a terra e chiede il rigore ma l'arbitro Castellone non è dello stesso avviso. La Vastese si spinge letteralmente in avanti alla ricerca del gol-vittoria, senza trovare l'episodio.

Ma, a un minuto dalla fine, è proprio lui, il più atteso, bomber Alessandro, a far esplodere di gioia i biancorossi non sbagliando a pochi passi dalla porta: è 1-0 Vastese. Finisce come meglio non si poteva immaginare per i ragazzi di D'Adderio che tornano a sognare i play-off.

IL TABELLINO

Vastese (4-3-3): Di Rienzo; Allegra, Di Filippo, Altobelli, Diallo; Monza (23' st Pierpaoli), Agnello, Sansone; Stivaletta (36' Alessandro), Alonzi (11' st Ficara), Scafetta (47' st Tancredi). Panchina: Di Feo, Marianelli, Ceccacci, Lenoci, Di Bello. All. D’Adderio

Notaresco (4-2-3-1): Shiba; Sorrini, Gallo, Speranza, Fredrich; Diarra, Bruno; Pesce (19' st Scimia), Pampano, Pesce, Valenti (41' st Bana); Maio (30' st Dorato). Panchina: Mariani, Lopez Petruzzi, Massarotti, Bucciarelli, De Stefanis, Gagliardi. All. Epifani

Arbitro: Castellone di Napoli

Marcatori:

Ammoniti: 30' pt Maio (N); 1' st Monza (V); 41' st Scimia (N)