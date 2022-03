Variante SS 16, Sinistra per Vasto si oppone al progetto Anas

VASTO - Sinistra per Vasto si oppone nuovamente e con forza «all’assurdo progetto di variante alla Statale 16 che l’ANAS intende calare dall'alto, prevedendo un'infrastruttura che mette a serio rischio la stabilità del nostro territorio, caratterizzato da zone fragili, e che devasta il patrimonio paesaggistico del golfo di Vasto». È quanto si legge in una nota a firma di Giulia Spadaccino e Mario Enrico Testa - coordinatori di Sinistra per Vasto - e Francesco del Viscio, capogruppo di Sinistra per Vasto.

«La forzatura della Regione Abruzzo - si legge ancora nella nota - di convocare per il prossimo 6 aprile la Conferenza dei Servizi, guidata dal Presidente Marsilio, è un atto di arroganza che non ha tenuto conto dell'indirizzo politico del Consiglio Comunale, smentendo anche il centrodestra vastese ormai nella confusione più totale. Il Sindaco Francesco Menna nella conferenza stampa di venerdì ha ribadito quanto fatto dal centrosinistra negli anni, a partire dal 2017 quando abbiamo espresso contrarietà a progetti di variante impattanti ed evidenziato come l'unica alternativa utile è quella che sposta il traffico veicolare dalla costa all’entroterra».

«L'argomento che deve interessare la politica oggi - concludono gli esponenti di Sinistra per Vasto - è la valorizzazione della Costa dei Trabocchi, lo sviluppo sostenibile della Via Verde, la tutela delle bellezze ambientali e la salvaguardia delle zone franose. Tutto questo non è stato preso in considerazione da chi, sull'onda di un ragionamento prettamente economico, vuole distruggere la nostra Città. Non lo permetteremo, mai».