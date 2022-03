Variante SS 16, Moderati per Vasto chiama a raccolta tutte le forze «per fermare lo scempio»

VASTO - L'Anas ha presentato un progetto di fattibilità tecnico ed economica di variante della S.S.16 “Adriatica” nel tratto Vasto Sud-San Salvo Marina, convocando una conferenza dei servizi preliminare per il giorno 6 Aprile. «Questa proposta - si legge in una nota di "Moderati per Vasto" - va contro la volontà dei cittadini di Vasto poiché non considera la fragilità del nostro territorio e le reali caratteristiche dei luoghi».

«Un progetto inadeguato - lo giudica "Moderati per Vasto" - che prevede viadotti proprio nella parte di territorio che presenta un elevato rischio idrogeologico, andando a deturpare la bellezza della città e danneggiando il nostro punto di forza, un'opera altamente impattante da tutti i punti di vista e che andrebbe a rovinare uno dei golfi più belli d’Italia, pregiudicando lo sviluppo turistico ambientale».

«Il consiglio comunale ha espresso per ben tre volte nel corso degli ultimi anni il proprio indirizzo, ossia quello di realizzare la variante che sposti il traffico a monte del nostro territorio, liberando dai mezzi pesanti il tratto che costeggia la nostra bellissima costa ma ad oggi l'Anas non ha ancora recepito. Alla luce di questa situazione - conclude "Moderati per Vasto" - riteniamo sia necessario unire tutte le forze per fermare questo scempio che rovinerebbe irreversibilmente la nostra splendida città».