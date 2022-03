È #Peluso28: la Vasto Basket rischia nel finale ma batte 92-85 il NB Aquilano

VASTO - Big Gio Peluso delizia il PalaBCC di Vasto con 28 punti, come il suo numero di maglia, trascinando la Vasto Basket al successo sul Nuovo Basket Aquilano. Il match della 7ª giornata di ritorno della Serie C Gold termina 92-85 a favore dei ragazzi di Coach Di Salvatore, che riscattano così la bruciante sconfitta infrasettimanale contro il Pescara Basket.

Una partita sempre in mano dei biancorossi, i quali soltanto nell'ultimo quarto, con un largo vantaggio da gestire, hanno rischiato concretamente. Oltre al MVP del match, Peluso per l'appunto, da segnalare anche la buona prestazione di Raupys, che a pochi secondi dalla fine ha riportato una ferita alla testa.

La Vasto Basket approfitta così del k.o. di ieri dell'Unibasket Lanciano portandosi a pari punti con i frentani.





LA CRONACA

Parte forte la Vasto Basket, che prende subito il largo nel punteggio grazie anche due tiri da 3 punti di Raupys. I biancorossi però nel corso del primo quarto si fanno rimontare dal Nuovo Basket Aquilano, andando persino in svantaggio. La partita quindi diventa molto intensa ed equilibrata, si gioca sui punti, le due squadre vanno continuamente sopra nel punteggio, ma alla fine sono i ragazzi di coach Di Salvatore a dettare legge nei primi 10 minuti chiudendo sul 29-25.

Buonissima seconda frazione dei padroni di casa, che gestiscono con discreta facilità il vantaggio acquisito. Giocano bene i biancorossi, che trovano la tripla in ben quattro occasioni, due volte con Murolo e una volta con Raupys e Peluso. Si arriva così all'intervallo sul 51-42.

Dominio quasi incontrastato nella prima parte del terzo quarto della Vasto Basket, che nei primi 5 minuti mette a segno 8 punti - grazie anche a un tiro da 3 di Peluso - senza subirne neanche uno. A metà frazione negli ospiti viene espulso Caldarelli per proteste. Poi, nella seconda metà di frazione, la squadra di casa aumenta il vantaggio trascinato da uno strepitoso Peluso, autentico mattatore del terzo quarto con 9 punti che porta il suo totale a 23; il punteggio di 70-51 alla fine del terzo quarto sembra una decisa ipotesa sulla vittoria da parte dei biancorossi.

È però un ultimo quarto di sofferenza per la squadra allenata Di Salvatore, che commette numerosi errori in difesa e piano piano perde il vantaggio che aveva accumulato nel terzo quarto. Murolo e Marino con un tiro da tre ciascuno e il solito Peluso tengono a galla i biancorossi, che nel finale rischiano di subìre la clamorosa rimonta. A pochi secondi dalla fine Raupys esce infortunato per una ferita alla testa dopo un colpo ricevuto; il lituano va in panchina con il turbante. Finisce 92-85 per i vastesi, che riscattano la sconfitta infrasettimanale contro il Pescara Basket.