I sindaci del territorio: De Nicolis è la persona giusta

SAN SALVO - Sanità, sicurezza, lavoro, Amazon, viabilità, agricoltura, tribunale, turismo, enogastronomia, PNRR. Tanti i temi toccati nell'evento promosso dal candidato Sindaco Emanuela De Nicolis dal titolo "San Salvo è una cerniera". All'evento hanno partecipato: Tiziana Magnacca, Sindaco di San Salvo, Eugenio Spadano, Presidente del Consiglio di San Salvo, Annibale Ciarniello, Presidente del Consiglio Comunale di Termoli, Andrea Cardinali, Vice Sindaco di Montenero di Bisaccia, Graziana Di Florio - Sindaco di Cupello, Catia Di Fabio - Sindaco Monteodorisio, il vice sindaco e il presidente del Consiglio di Casalbordino, Nicola Mario Di Carlo, Sindaco Pollutri. Tutti i rappresentanti dei comuni intervenuti hanno indicato nel metodo e nella figura di Emanuela De Nicolis la persona giusta per proseguire il lavoro di crescita del territorio realizzato in questi anni.

"San Salvo - ha affermato Emanuela De Nicolis candidato sindaco San Salvo - è nella nostra prospettiva politica una città cerniera. Capace di ricondurre ad un unico insieme elementi che altrimenti sarebbero sparsi e disomogenei. Proprio come i denti della cerniera che uniscono elementi separati grazie ad un movimento di adesione, così le nostre azioni amministrative saranno tese a unire le nostre comunità. Questo tavolo sarà per me d'ispirazione. E sarà anche un modello di lavoro al quale farò ricorso costantemente. La parola "insieme" e il metodo del confronto saranno la chiave per rendere concrete le prospettive di un'azione amministrativa che guarda sì certo alla comunità cittadina. Ma che vuole farsi strumento di crescita anche per il territorio largo che ci circonda e ci contamina grazie alle relazioni familiari, umane, professionali ed economiche che viviamo quotidianamente con esso".