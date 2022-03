Alessia Stivaletta non segna e nel finale cade a Trani con il suo Chieti

VASTO - Giornata particolare per Alessia Stivaletta, che a Trani non segna e con il suo Chieti perde l'imbattibilità dopo 16 vittorie su 16 partite giocate.

Una partita subito in discesa per le neroverdi passate in svantaggio dopo 18 minuti di gioco per il gol di Maknoun, che ha fatto 1-0 per l'Apulia. Nel secondo tempo Stivaletta e compagne hanno pareggiato i conti con Luisa Esposito, ma nel finale, a due minuti dalla fine, quando il pari sembrava cosa fatta, è arrivata la doccia ghiacciata per il Chieti, gelate dalla rete di Rus.

Se è vero che l'incredibile striscia di 16 vittorie consecutive resta, questa è comunque una sconfitta amara per la squadra dell'attaccante vastese - oggi rimasta a secco, un po' a sorpresa - perché in classifica l'Apulia Trani si è ora portata a cinque punti, con una partita da recuperare. Ha sicuramente inciso il match non giocato dalle neroverdi nel weekend scorso a causa del ritiro dal campionato dell'Aprilia Racing Club, l'avversario designato delle abruzzesi.

Domenica Stivaletta & C. saranno chiamate al riscatto in un'altra trasferta, a Lecce.