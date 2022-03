Vastese, il derby con il Notaresco momento della verità per la conquista dei play-off

VASTO - In un clima esterno tutt'altro che sereno per la questione Stadio e il futuro societario, per la Vastese in campo scocca l'ora della verità per la conquista dei tanto desiderati play-off.

Il programma della 23ª giornata mette di fronte alla squadra di D'Adderio il Notaresco degli ex Bruno, Diarra e Esposito, al momento al 5° posto in classifica, l'ultimo disponibile per l'accesso ai play-off. Alla luce del calendario favorevole, sulla carta, alle altre avversarie dei biancorossi per il sopracitato obiettivo, Alessandro e compagni domani, in un Aragona ancora a porte chiuse, non possono permettersi di perdere per continuare a sognare.

Non sarà un match facile per gli aragonesi, che affronteranno una squadra con giocatori di buona esperienza, tra cui Alessandro Bruno, che nella stagione 2004/05 ha vestito la maglia della Pro Vasto e con un passato importante in Serie B (148 presenze). Capitan Di Filippo e i suoi dovranno anche cercare di prendere le misure al tridente rossoblù formato da Esposito (1 gol e 3 assist), Maio (11 gol e 1 assist) e Valenti (7 gol e 2 assist), che ha segnato 19 delle 29 reti totali della squadra teramana.

La Vastese però potrà sfruttare lo scarso momento di forma degli avversari - una sola vittoria nelle ultime cinque partite - e il fattore stanchezza che peserà sugli ospiti, che vengono dalla partita infrasettimanale giocata contro il Porto d'Ascoli. Oltre a bomber Alessandro, inoltre, D'Adderio potrà contare anche su Cristian Stivaletta, altro ex della sfida, nelle ultime uscite apparso in buone condizioni e schierato dall'inizio a Castelfidardo.

È arrivato il momento della verità: Vastese, vuoi continuare a sognare?