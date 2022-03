San Salvo, il Psi ufficializza il suo appoggio al candidato sindaco Fabio Travaglini - VIDEO

SAN SALVO - Il Partito Socialista Italiano di San Salvo ha aderito alla coalizione che appoggia Fabio Travaglini nella corsa alla carica di primo cittadino della città.

L'adesione è stata ufficializzata questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso il Comitato elettorale di Corso Garibaldi, alla presenza dello stesso Travaglini, del Segretario del PSI di San Salvo Antonio Posata e di Gabriella D'Angelo, consigliere nazionale del Psi, che ha portato i saluti del Segretario regionale Gianni Padovani, assente per impegni in Regione.

E proprio D'Angelo ha inaugurato l'incontro, sottolineando l'appoggio al candidato sindaco, individuato come la persona adatta per realizzare a San Salvo i progetti resi possibili dai fondi derivanti dal Pnrr, che vanno assolutamente sfruttati con l'obiettivo di realizzare progetti riguardanti i settori dell'istruzione, dell'occupazione e della sanità.

"Un'unione che non nasce oggi - ha sottolineato Antonio Posata - ma da un dialogo proficuo che c'è da tempo con il candidato sindaco. Riteniamo che la decisione presa sia la migliore perché è la persona adatta per portarci fuori dalle paludi in cui si è arenata la città di San Salvo".

"Oggi si completa il messaggio lanciato il 29 luglio- ha precisato Fabio Travaglini - ovvero quello di una coalizione allargata in cui ogni gruppo che aderisce può esprimere la propria idea trovando un dibattito leale e trasparente".