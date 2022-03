Peschetola rianima l’Inter nel finale, Cavuoti perde ma sfiora ancora il gol

VASTO - Continuano a mettersi in mostra e a lottare per i piani alti della classifica Nicolò Cavuoti e Lorenzo Peschetola, i due talenti abruzzesi del Campionato Primavera.

A scendere prima in campo quest'oggi è stato il vastese del Cagliari, uscito sconfitto 2-0 dall'Enzo Ricci di Sassuolo. Nonostante il k.o., il 26 rossoblù è stato autore di una buona prova in un match equilibrato fino al 71° minuto. Cavuoti è stato bravo a bloccare azioni offensive avversarie, aiutando la sua squadra anche nello sviluppo della manovra.

Non sono mancati i suoi inserimenti in area avversaria; con uno di questi è andato vicino al gol al 69°, quando, imbeccato a pochi passi dalla porta, dopo aver fatto rimbalzare palla sul terreno di gioco ha tentato il tiro con il destro, trovando una conclusione debole e centrale, facile preda del portiere.

È partito dalla panchina invece Lorenzo Peschetola che, dal momento del suo ingresso in campo, al 66°, con il risultato sull'2-1 in favore dell'Empoli, ha rianimato l'Inter con la sua "frizzantezza tecnica". Il cupellese si è messo in luce con tanti spunti offensivi e un paio di colpi di tacco, uno dei quali ha mandato al tiro un suo compagno, Owusu, e dopo l'assist di settimana scorsa è stato ancora protagonista da calcio d'angolo perché da un suo corner è nato il gol del 2-2 dei suoi.

Peschetola e i suoi hanno conquistato così un punto sul Cagliari di Cavuoti, al 2° posto almeno ancora per una notte. Tra 7 giorni saranno uno contro l'altro, prima però ci sarà il turno infrasettimanale tra martedì e mercoledì.