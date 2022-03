Il Futsal Vasto torna a vincere con un netto 10-5 rifilato al Lions Bucchianico

VASTO - Torna a vincere il Futsal Vasto dopo ben sei sconfitte consecutive battendo 10-5 il Lions Bucchianico. Fin da subito è sembrata evidente la superiorità in campo dei biancorossi, che però sul finale di primo tempo hanno visto la vittoria a rischio, subendo la rimonta avversaria. Con una grande ripresa i ragazzi di Rossi si sono presi con forza questi tre punti fondamentali.

In evidenza nel match Laudani con una tripletta, Colombaro, Di Giacomo e Joao Pedro con una doppietta.

LA CRONACA

Parte forte il Futsal Vasto con Di Giacomo che impegna subito il portiere avversario, ma il suo tiro viene respinto. Poi inizia lo show di Colombaro, che prima segna l'1-0 con una conclusione dalla distanza e qualche secondo più tardi firma il raddoppio dopo un ottimo recupero palla.

I ragazzi di Rossi, nonostante il doppio vantaggio, continuano a giocare con un buon giro palla trovando altre due occasioni da rete prima del 3-0 di Salvatore.

Con un cospicuo vantaggio da gestire, i biancorossi iniziano a soffrire, rischiano tre volte di subire gol, che prendono su calcio di rigore. Dopo il 3-1 ospite il Futsal Vasto prova a reagire, ma sul finale di primo tempo la squadra di casa spegne la luce subendo nel giro di pochi secondi le reti del 3-2 e del 3-3.

Il rientro dagli spogliatoi di Colombaro e compagni è furente e a inizio ripresa Salvatore fa doppietta firmando il 4-3. I vastesi continuano a farsi vedere in avanti, Aquilano va vicino a un grandissimo gol con una straordinaria giocata nello stretto, ma centra la parte interna del palo, prima del 5-3 di Di Giacomo con un gran tiro da fuori area.

Sopra di due, il Futsal Vasto vede i fantasmi della prima frazione di gioco quando subisce la rete avversaria che porta il risultato sul 5-4. Stavolta, però, la squadra di Rossi è brava a non accusare il colpo e in pochi minuti va a segno ben quattro volte, prima con Di Donato, poi Salvatore segna il 7-4 con una conclusione direttamente dalla propria area, Di Giacomo sigla la sua doppietta personale e si mette in mostra anche Joao Pedro con la rete del 9-4. Dopo il 9-5 avversario, ancora il portoghese, nel recupero, fissa il punteggio sul 10-5 finale.