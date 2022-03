Donna trova riparo e dorme davanti alla redazione di Zonalocale

Sabato 5 marzo a Vasto, 3 gradi, vento e un accenno di neve. Al nostro arrivo davanti al portone della redazione di Zonalocale, notiamo una coperta pesante e un borsone. Pensiamo a qualcuno che ha considerato erroneamente la redazione come punto di raccolta materiale per l'Ucraina, ma così non è. La certezza che non si tratta di una donazione ce la dà un paio di scarpe da tennis completamente bagnate, messe di lato, e la coperta che d'improvviso si muove assieme a un mugugno.



La persona è così rannicchiata su se stessa che occupa pochissimo spazio. Non capiamo chi ci sia sotto, ma ci accertiamo subito se stia bene. "Tutto bene?", chiediamo. La persona è così infreddolita che non riesce a parlare bene. Pensiamo sia straniera. "How are you?", "Como estas?".



"Ho freddo", ci dice. "Ti senti bene?", chiediamo. "Sì, ho solo tanto freddo". Prendiamo dal bar di fronte un bicchiere di latte bollente e un cornetto.



La donna ci racconta che è arrivata ieri sera al terminal bus e da lì ha cercato un altro bus per arrivare alla stazione dei treni di Vasto-San Salvo, ma non ci è riuscita. Così, senza avere la cognizione della distanza fino alla stazione (di Vasto marina), si è incamminata a piedi sotto la pioggia torrenziale di ieri sera arrivando fino in via Giulio Cesare.



Qui dice di aver ricevuto assistenza in un bar dove le hanno messo a disposizione il bagno e regalato dei dolcetti. Si è incamminata sotto la pioggia continuando su via Giulio Cesare. "Balcone-balcone", ci dice, "ma faceva tanto freddo, non resistevo più, avevo tutto bagnato, anche le ossa". Ha trovato così riparo nell'androne della redazione dove ha passato la notte. "Dovevo andare al bagno, ma se mi muovevo, penso che morivo", ci dice.



Ci racconta che è italiana e che vive in una periferia di una città pugliese. Ci siamo accertati non avesse bisogno di un medico e ci ha chiesto qualche moneta per tentare di salire su un autobus. Abbiamo preferito offrirci di accompagnarla in stazione a prendere il treno, consigliandola di affidarsi alle cure della Caritas (presente nella sua città di arrivo).



Alla stazione, scendendo dall'auto le abbiamo detto "Buona fortuna", lei ha risposto, "La fortuna non esiste, le persone sono cattive, ma non tutte", si è tolta per la prima volta la sciarpa di lana dal viso e ci ha regalato un sorriso.



Ci sono eventi "preziosi" che ci ricordano di come possa essere diversa la vita "lì fuori", lontana dai social, dai primi in tutto, dagli ultimi modelli di qualsiasi cosa. Ci sono eventi che ci fanno tornare coi piedi nella terra, tra gli ultimi, a sentire le pietre aguzze della realtà che spingono nella carne e che ci ricordano, nel bene e nel male, che siamo vivi e che è questa la vita reale, l'unica, che deve essere vissuta.